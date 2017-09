I REM festeggiano i 25 anni di Automatic for the People con una capsule collection Paul Smith

I fan dei REM il prossimo novembre si metteranno in fila non solo davanti ai negozi di dischi, ma anche alle boutique di moda. Il gruppo rock capitanato da Michael Stipe si accinge a festeggiare i 25 anni di “Automatic for the People”, vale a dire l’album che, con 17 milioni di copie vendute, li ha consacrati nell’empireo della musica mondiale. Tra le celebrazioni in programma, c’è anche il lancio di una capsule collection con la griffe Paul Smith. Gli accessori e i capi d’abbigliamento fonderanno immagini e parole dei REM e alla visione dello stilista britannico. I prodotti saranno lanciati, in concomitanza la versione deluxe di “Automatic for the People”, nelle boutique Paul Smith di Londra, Milano e New York.