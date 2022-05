Una giornata da stilista. C’è chi si dimette dal suo incarico associativo (Tom Ford). Chi si impegna per il rilancio di un marchio (Paul Surridge per Corneliani). E chi ha siglato una collaborazione tra lusso e sport (Jacquemus per Nike). Una giornata da stilista Le dimissioni di Tom Ford Lo stilista americano (nella…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI