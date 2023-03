“7 generations” di Amato Daniele per i 115 anni di Leu Locati

Una collezione che rappresenta un tributo alla storia dell’azienda e, al contempo, un ponte verso il suo futuro. Perché la lancia verso l’aggiornata identità di griffe contemporanea. Sono sette i modelli e sette i colori di “7 generations” di Amato Daniele, la collezione Fall-Winter 2023/24 del brand di Leu Locati, pelletteria attiva a Milano dal 1908. “Sono partito dall’archivio e mi sono ispirato ai 115 anni di attività dell’azienda. Ciascun colore è un tributo – racconta Daniele Amato, 26 anni, direttore creativo dell’omonima griffe (nella foto) –: sei a chi mi ha preceduto, il settimo a me”. Quale? “Il blu elettrico, il mio colore iconico”.

“7 generations” di Amato Daniele

“Una grande responsabilità”. Daniele Amato non ci gira intorno: quando gli si chiede che cosa vuol dire rappresentare, da giovanissimo direttore creativo, i 115 anni di Leu Locati, ammette che è un onere. Ma Daniele, figlio del presidente Paolo e discendente del fondatore Luigi Locati, è cresciuto tra i banchi della pelletteria di via Cosimo del Fante e sa altrettanto bene quante soddisfazioni sappia dare l’arte della borsa. “La gioia più grande? Vedere in strada o agli eventi – racconta – un mio modello al braccio delle persone”. Tra i materiali della collezione ci sono il vitello, il raso e il velluto. “Abbiamo deciso di reintrodurre le pelli esotiche – spiega il direttore creativo – come la lucertola e l’alligatore lucido: appartengono al nostro DNA”. Una scelta coerente con la strategia di un brand che vuole essere giovane e fresco, così come connesso alle proprie radici.

In foto, alcuni scatti dalla presentazione della collection a Spazio Lineapelle (Milano)

