Alla conquista del Giappone: Gianni Chiarini firma accordo con Yagi Tsusho

31 MAGGIO 2018: ULTIMA SCADENZA DEL REGOLAMENTO REACh, OVVERO, PER REGISTRARE LE SOSTANZE CHIMICHE PRODOTTE O IMPORTATE IN EUROPA IN QUANTITÀ SUPERIORI ALLA TONNELLATA. PER LA CONCIA ITALIANA UN SALTO NEL BUIO. DAL 1° GIUGNO MOLTI AUSILIARI NON SARANNO PIÙ DISPONIBILI. MA NON SAPPIAMO QUALI