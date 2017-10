Alla Mela piace la pelle: quella della custodia dei nuovi MacBook è “di alta qualità ed europea”

Apple sceglie la pelle per “proteggere” i suoi nuovi MacBook. Il colosso di Cupertino (California) ha lanciato sul mercato le nuove custodie per il MacBook da 12 pollici. Si tratta di una “comoda sleeve in pelle pregiata”, come si legge in una nota, accoppiata sul lato interno da una morbida microfibra. Una custodia che “grazie allo speciale design”, consente di caricare il MacBook senza bisogno di sfilarla. La custodia è prodotta in buona parte seguendo una lavorazione artigianale a partire dal pellame “di alta qualità e di origine europea” e, inoltre, si tratta della prima sleeve che può fregiarsi ufficialmente del marchio “Apple”, essendo stata sottoposta al rigoroso programma di certificazione dell’azienda. Linee essenziali e pulite, marchio di fabbrica di Apple, ricordano molto quelle della sleeve realizzata per iPad Pro, anch’essa in pelle. La custodia è disponibile in due colori, cuoio e blu notte, ed è in vendita a un prezzo di 169 euro sull’Apple Store.