Certi amori fanno giri immensi, poi ritornano: Gianfranco Lotti ricompra e rilancia il suo brand

Gianfranco Lotti, attraverso Officine della Pelletteria, a cinque anni dalla cessione torna titolare del suo stesso marchio, messo all’asta dal Tribunale di Firenze. Il marchio Gianfranco Lotti, creato nel 1968, era stato ceduto nel 2013 al fondo tedesco Halder. Nello scorso aprile, causa crisi, la società di Scandicci Bottega Manifatturiera Borse, che controllava il marchio, ha presentato al Tribunale del capoluogo toscano la domanda di concordato con riserva, in continuità diretta. Il Tribunale aveva spacchettato la società in due lotti: Halder ha acquistato il lotto b2b, Officine della Pelletteria ha acquisito l’altro lotto comprendente il brand e la boutique di Firenze. Ora il fondatore e (di nuovo) proprietario del brand, è pronto a rilanciarlo: “Il nuovo quartier generale sarà adiacente al precedente stabilimento di Scandicci” ha spiegato a Mff lo stesso Lotti, che riparte da una distribuzione in cinque negozi. “Entro marzo apriremo due nuovi monomarca a Riyad, in Arabia Saudita, e uno in Kuwait. Inoltre siamo in trattativa con una trading company coreana per lo sviluppo di quel mercato. Entro l’anno puntiamo a riaprire una nuova boutique a Milano” ha concluso Lotti. (mv)