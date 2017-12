Compagnia delle Pelli produrrà le borse di Bikkembergs e punta (anche) sul private label

Arrivano la licenza di Bikkembergs, il nuovo marchio CDP, il sito internet e l’ampliamento dello showroom a Milano. Tante le novità per Compagnia delle Pelli, fondata nel 1993 con sede a Bonate Sopra (Bergamo), che chiuderà l’anno con un fatturato di circa 17 milioni di euro grazie alle vendite che arrivano dalle licenze di pelletteria e accessori di Blumarine, Cavalli Class, John Richmond ai quali si sono aggiunti Baldinini e, ora, Dirk Bikkembergs. Non solo: l’azienda bergamasca produce e distribuisce le borse e le calzature (solo distribuzione) del marchio Sara Lopez, di proprietà dello Studio RP Style (quartiere generale a Marcianise, Caserta). L’accordo di licensing con Bikkembergs avrà la durata di 5 anni, partirà con l’autunno-inverno 2018/2019, prevede la produzione e la distribuzione degli accessori in tutto il mondo nonché lo sviluppo del marchio sia in termini di prodotto, sia di distribuzione, anche attraverso l’ampliamento dei prodotti. Si inizierà con la linea uomo a cui seguirà, a breve, la donna. Gli accessori di pelletteria Bikkembergs erano tutti in sintetico, ma con questa nuova licenza si punterà anche sulla pelle come ci ha detto la responsabile marketing dell’azienda Penelope Sangalli: “Sicuramente ci saranno articoli in pelle ma è ancora presto per dire quanti e quali visto che il contratto è stato siglato pochi giorni fa. Siamo al lavoro per la collezione, ma siamo solo agli inizi”. Tra le novità in cantiere anche l’ampliamento dello showroom milanese di corso Venezia e il varo del marchio di proprietà CDP con relativo sito internet per vendere online. (mv)