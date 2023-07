Nuovi investimenti per la pelletteria in Toscana. Fendi vuole aprire un nuovo polo logistico e produttivo a Serravalle Pistoiese (Pistoia). Potrebbe essere pronto entro il 2024 e dovrebbe dare lavoro a circa 200 persone. Desa vuole arrivare il più presto possibile a impiegare 100 dipendenti per portare al massimo regime la nuova pelletteria di Poppi…

