Destinazione Cina: Piquadro e The Bridge approdano su Tmall

Piquadro e The Bridge approdano su Tmall. Dopo Lancel, il gruppo di Marco Palmieri (a destra nella foto Imagoeconomica) cerca di sfondare online in Cina anche con gli altri due brand in portafoglio. “L’alta pelletteria è tra i settori in cui il made in Italy ha saputo costruire un posizionamento unico e senza rivali nella mente dei consumatori cinesi” sottolinea Christina Fontana, responsabile Tmall Luxury in Europa e USA.

Dopo Lancel, tocca a Piquadro e The Bridge. Il gruppo di Marco Palmieri ha annunciato l’inaugurazione dei relativi store sulla piattaforma B2C Tmall di Alibaba Group, che ospita dal 2019 quello di Lancel. La decisione di collaborare con la piattaforma digitale nasce dalla volontà del gruppo della pelletteria di continuare la penetrazione nel mercato cinese, aprendo così anche agli altri due brand del gruppo un bacino da 800 milioni di consumatori, molti dei quali giovani e giovanissimi.

Il commento di Palmieri

Questa apertura “rappresenta un passo importante nella strategia di espansione del gruppo Piquadro – sottolinea Palmieri -. Avremo, infatti, l’opportunità di raggiungere in modo diretto e coinvolgente i consumatori cinesi raccontando loro le storie e i diversi DNA dei nostri due brand italiani. Proprio come abbiamo fatto con Lancel, il marchio francese che abbiamo acquisito da Richemont tre anni fa”.

Le parole di Fontana

” Avere oggi tutti e tre i marchi del Gruppo Piquadro presenti su Tmall – conferma Christina Fontana – ci riempie di soddisfazione. Dimostra che i brand italiani non solo continuano a puntare su qualità e artigianalità delle produzioni. Hanno ben compreso l’importanza di innovare dal punto di vista dei canali, delle strategie digitali e del marketing mix per crescere in un mercato competitivo e dinamico come la Cina”.

