Dior, Gucci, LV: le 15 borse i cui prezzi sono saliti di più

Borse di lusso: prezzi alle stelle. La pandemia non ha frenato i ritocchi dei cartellini, anzi. Soprattutto in Cina, il primo mercato a ripartire, le griffe hanno cercato di massimizzare i profitti. Gli aumenti proseguono tuttora. WWD ha calcolato le 15 borse che hanno conosciuto i rialzi maggiori. Secondo Mr. Bags, con il suo +46,2%, la Pochette Accessoires di Louis Vuitton è il modello che ha fatto registrare il maggior aumento nel 2020 in Cina.

Il polso di Mr. Bags

Secondo Mr. Bags i marchi non decideranno un rialzo di tutti i prodotti da un giorno all’altro. Ma, dopo averli mantenuti stabili per un po’ di tempo, praticheranno degli aumenti mirati per alcuni gruppi di borse. A WWD, Tao Liang, alias Mr. Bags, ha citato l’esempio di Dior, che non ha modificato il prezzo delle Saddle Bag per oltre un anno fino al mese scorso. Nel 2021, è probabile che gli aumenti di prezzo continuino in maniera frequente, così come è accaduto lo scorso anno.

Che cosa è già successo

Chanel ha aumentato il prezzo della gamma Classic Flap dal 20 al 32% nel 2020. In media, per i modelli più venduti, come Prada Re-Editions, Lady Dior e Gucci Jackie, in Cina ora si chiedono dal 18 al 25% in più rispetto a un anno fa. Hermès, viceversa, ha solo aumentato i prezzi delle borse dal 3 al 6 per cento durante la pandemia. A parte qualche critica sui social, i prezzi in crescita non scoraggiano gli acquirenti cinesi.

Le 15 borse

WWD ha stilato una classifica con le 15 borse di lusso che hanno visto i loro prezzi salire di più in Cina durante la pandemia:

Louis Vuitton, Pochette Accessories, +46,4%, da 538 a 787 euro

Chanel, Mini Square Classic Flap, +31,9%, da 2.764 a 3.647 euro

Louis Vuitton, Toiletry Pouch 26, +28,9%, da 442 a 570 euro

Louis Vuitton, Multi Pochette Accessories, +28%, da 1.600 a 2.048 euro

Prada, Re-Edition 2005, +26,4%, da 1.113 a 1.408 euro

Dior, Mini Saddle, +25%, da 2.560 a 3.200 euro

Chanel, Small Classic Flap, +24,5%, da 4.812 a 5.989 euro

Dior, Mini Lady Dior, +22,2%, da 3.455 a 4.223 euro

Dior, Mini Dior Book Tote, +21,9%, da 2.048 a 2.492 euro

Chanel, Medium Classic Flap e 2.55 Reissue, +20,9%, da 5.445 a 6.582 euro

Dior, 30 Montaigne, +20%, da 2.876 a 3.451 euro

Chanel, Large Classic Flap, +19,1%, da 6.020 a 7.170 euro

Gucci, Mini Jackie, +18,2%, da 1.828 a 2.160 euro

Dior, Medium Lady Dior, +17,6%, da 4.346 a 5.112 euro

Gucci, Super Mini GG Marmont, +16,3%, da 824 a 959 euro

