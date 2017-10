Fedon, gli accessori si emancipano: al varo una società ad hoc per la divisione Pelletteria

Più spazio alla pelletteria in casa Fedon. La storica società bellunese Giorgio Fedon & Figli, fondata nel 1919 a Vallesella per la produzione di astucci per occhiali e oggi forte nei piccoli accessori, ha comunicato che è allo studio un progetto con l’obiettivo di far confluire tutte le attività connesse alla Divisione Pelletteria in un nuovo soggetto giuridico controllato al 100%. L’intento (come riporta il sito Trend-online.com) è mantenere inalterato l’attuale perimetro di consolidamento del gruppo, sviluppando ancor più il marchio Fedon, già affermato per i prodotti di pelletteria da viaggio e per il lavoro. La società, quotata sul mercato AIM Italia, ha chiuso lo scorso anno fiscale registrando ricavi in leggera crescita a 71,6 milioni di euro (erano 71,4 milioni nel 2015), con utile netto a 1,6 milioni di euro (+8,4%). Il progetto della nuova società avrà l’obiettivo di gestire il marchio Fedon (che rimarrà di proprietà esclusiva della Capogruppo) sia nelle attività di marketing e sviluppo prodotto, che nella commercializzazione wholesale in Italia e all’estero e nella gestione della rete distributiva di negozi monomarca, diretti e indiretti, sia in ambito Travel Retail, che Outlet. Si resta quindi in attesa dell’approvazione del board perché il progetto abbia inizio. (mvg)