“Il ragionamento va fatto completo”. Tommaso Dentico tiene conto di tutto, non esclude niente: per questo ha fondato un brand filosofico. Lui, che d’altronde in filosofia si è laureato, nel 2014 ha lanciato El Mato insieme alla socia e compagna di vita Marta Ida Barbieri, con in tasca una laurea in Scienze dell’Alimentazione. Ogni prodotto…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI