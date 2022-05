Il pellettiere che per assumerne 40 punta sulla formazione interna

La formazione interna paga. Lo sostiene Julien Hanchir, pellettiere francese titolare di Atelier Julien H, azienda che lavora al servizio delle griffe. C’è stato un periodo in cui l’Aveyron era uno dei cuori pulsanti della filiera francese, ma alla fine degli anni Sessanta questo cuore ha lentamente smesso di battere. Una scossa è arrivata dal rinnovato interesse del lusso, ma nel frattempo il know-how era scomparso. Assumere personale alle prime armi e insegnargli il mestiere, secondo Hanchir, è stata la svolta. E i risultati arrivano: l’azienda ha appena assunto 40 nuovi dipendenti.

La formazione interna paga

“Ci sono pochissimi centri di formazione in Francia per il nostro settore – spiega a ledepeche.fr Delphine Mialet, capogruppo del Pôle Emploi di Millau –. Tuttavia le aziende sono alla ricerca di lavoratori capaci di cucire la pelle, i guanti e gli accessori”. Il problema del reperimento di personale è noto da tempo, e il percorso imboccato da molti è quello della formazione interna. Secondo Hanchir questa paga sicuramente.

Il sali-scendi dell’Aveyron

Per lungo tempo la regione dell’Aveyron era la capitale della pelletteria francese. Con lo spostamento e la chiusura di diverse attività alla fine degli anni Sessanta, gli artigiani sono scomparsi. La richiesta del mercato di lusso ha ora riacceso la produzione in maniera importante. “Prendiamo persone alle prime armi – specifica Hanchir -. Abbiamo capito che dovevamo fare formazione internamente. Cerchiamo persone motivate. Abbiamo ottimi candidati tramite il Pôle Emploi – continua -. Quindi li formiamo in loco, il 95% internamente sulla lavorazione della pelle, il 50% sulla lavorazione dei tessuti. Per il resto, ci rivolgiamo a formatori esterni che vengono in loco”. Nelle ultime settimane sono stati selezionati circa 40 candidati.

Foto dal web

Leggi anche: