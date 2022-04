“Borse made in Russia? Scopiazzano i nostri modelli, ma non hanno né i materiali e né il nostro saper fare”. Così Carlo Salvatelli, pellettiere di Montegranaro, commenta la notizia della nascita di una nuova pelletteria in Siberia, ad Aramil. Azienda, dicono le cronache locali, capace di produrre fino a 10.000 borse e 10.000 accessori al…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI