La borsa va così forte che anche Christie’s ci fa i record

Trenta milioni di dollari. È il fatturato 2022 della divisione borse e accessori di Christie’s. La borsa va forte e la casa d’aste segna il suo record. Chissà se nel 1978, quando è entrata nel settore vendendo una borsa di Coco Chanel, in Christie’s avrebbero pensato che la pelletteria avrebbe stravolto tanto il business. “Il lusso ha sicuramente fatto parte delle nostre offerte, ma sta diventando sempre più una priorità per clienti e collezionisti di tutto il mondo”, afferma Rachel Koffsky, responsabile del dipartimento Handbags.

Quando la borsa va forte

Il 2022 da record per la divisione si è chiuso con l’evento “Handbags Online: The New York Edit”. Sono stati raccolti 3,26 milioni di dollari che hanno contribuito a portare il fatturato complessivo dell’anno oltre i 30. The Inside the Orange Box Parts I & II, una collezione di borse Hermès, di un unico proprietario, ha contribuito al successo con oltre 4.000.000 di euro. Nel 2022 Christie’s ha bandito 16 aste mondiali che hanno registrato un aumento del 36% dei lotti venduti rispetto al 2021.

I nuovi clienti

L’asta newyorkese aveva lotti privati e altri in collaborazione a What Goes Around Comes Around, azienda di riferimento per il vintage. I lotti privati hanno raccolto una somma superiore del 111% al valore a base d’asta. Sono stati venduti il 93% dei pezzi offerti. Come riporta Fashion Network, a questa asta la metà dei partecipanti era rappresentato da Millennials, mentre il 28% degli affari è stato compiuto da clienti nuovi iscritti. Questo per dire che c’è una nuova clientela, pronta a ripetere l’esperienza negli anni a venire.

La scelta di Sotheby’s

Christie’s ha investito nel lusso nel 2010. E all’inizio del 2020 ha aperto il reparto dedicato a streetwear e sneaker. Nel 2019 Sotheby’s, rivale di Christie’s ha iniziato una trasformazione per dividere in parti uguali la propria attività tra belle arti e lusso. Nel 2021, scrive Fashionista, la divisione lusso (tutto, non solo pelletteria) ha registrato ricavi per oltre un miliardo di dollari, circa un ottavo del fatturato totale dell’azienda. (mv)

