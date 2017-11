La pelle, la Mostra del Tartufo, le borse: oggi a San Miniato Azzurra Gronchi espone le sue creazioni

Inaugura oggi sabato 18 novembre alle ore 11,30 (per concludersi il 26 novembre), presso la Sacrestia del Loretino del Palazzo Comunale di San Miniato, la mostra di borse di Azzurra Gronchi, giovane designer toscana che è cresciuta proprio nella zona industriale di Ponte a Egola, presso l’azienda di famiglia, la conceria Samanta. Gli accessori in pelle della collezione invernale 2017/2018, affiancati da alcuni pellami di Samanta, saranno esposti nello spazio costruito alla fine del XIII secolo, da poco restaurato, in occasione della 47esima Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato, evento enogastronomico che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutto il mondo. Nelle creazioni di Azzurra Gronchi una grande attenzione è sempre stata data ai materiali: l’altissima qualità del vitello, sia lucido che opaco pieno fiore, e dei pellami laminati è esaltata da una lavorazione artigianale che mette in evidenza morbidezza e tridimensionalità. Il tratto distintivo del marchio è infatti “l’infilatura”, peculiarità della collezione sia nel monocolore che nelle nuove palette cromatiche trasversali, proposte nei toni del grigio, nero e bianco, fino alle più frizzanti e romantiche alternanze di rosa, bordeaux e cerise. Un’eleganza versatile in cui trova spazio anche la leggerezza con le rappresentazioni di animali stilizzati: tigre, scimmia, panda, coniglietto.