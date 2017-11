Che la pelle sia con voi e con la vostra Vespa. Piaggio lancia i caschi personalizzati (anche) in coccodrillo

Vespa e pelle, binomio sempre più consolidato. Piaggio ha presentato i caschi Vespa Identity, caratterizzati dalla possibilità di essere personalizzati. Tra le varie opzioni a disposizione del cliente anche quella di scegliere i rivestimenti in pellami pregiati: alligatore, pitone e lizard java trattati con cura artigianale. La selezione dei materiali viene effettuata in collaborazione con Louisiane di Milano che appartiene al network conciario internazionale Hermès Cuirs Précieux (HCP). Troviamo pelle made in Italy, con uno speciale trattamento protettivo per mantenere le sue qualità nel tempo, anche sulla sella e sullo schianalino della nuova Vespa elettrica. (mv)