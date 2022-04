L’anno di Piquadro chiude in crescita. Il gruppo nel quarto trimestre fiscale vanta un fatturato consolidato pari a 40 milioni di euro, mentre quello di esercizio sfiora i 150 milioni. In entrambi i casi sono dati che segnano un incremento in doppia cifra. Tutti i brand crescono, godendo in particolare del traino del mercato interno….

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI