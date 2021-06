L’artigianale tradizione di famiglia di Yamila Marcela Campisano

Un locale più ampio, per dare spazio alla sua produzione artigianale. Il sogno dell’e-commerce. Quella di Yamila Marcela Campisano per la pelletteria non è una passione qualunque: è l’espressione di una tradizione di famiglia. Il bisnonno, poi il nonno e anche il papà, tutti hanno lavorato la pelle. Ora le redini della bottega di Catanzaro sono nelle sue mani.

Dall’Italia all’Argentina e ritorno

La storia di Bottega Mady, il laboratorio di Yamila Marcela Campisano, affonda le radici in una lunga e artigianale tradizione di famiglia. Il bisnonno aveva iniziato a lavorare la pelle prima di partire per l’Argentina dove tramandò l’arte al figlio. Quest’ultimo fece lo stesso con il proprio, Daniel, il padre di Yamila. “Quando ero piccola mi teneva sempre accanto a lui. Quindi, di fatto, sono cresciuta nel suo laboratorio” spiega l’artigiana, che ancora oggi può contare, in laboratorio, sul supporto paterno.

Il made in Italy nel cuore

“Tutta la pelle che utilizzo arriva dalla Toscana: conciata in Italia e lavorata in Italia” sottolinea con orgoglio. “Per molti conta il marchio, anche a discapito del resto, ma l’utilizzo di materiali plastici ha abbassato molto la qualità dei manufatti rendendoli spesso addirittura non riparabili” dice. Poi, aggiunge di essere “molto propensa” all’utilizzo di materiali alternativi perché “l’aspetto ecologico deve raggiungere quante più facce della produzione”. Verso quelli di derivazione plastica, però, ammette di avere “un’idiosincrasia“. “Il veganesimo si basa su fondamenti di ecologia e il poliuretano con cui si fabbrica la cosiddetta vegan leather non ha nulla di ecologico. Trovo addirittura offensivo che venga chiamata in quel modo per soddisfare la richiesta culturale contemporanea – aggiunge -. In conclusione, il rapporto tra qualità e altri materiali andrebbe valutato su piani diversi in base al motivo per cui si cerca l’alternativa”.

L’ampliamento e il sogno dell’e-commerce

Nel frattempo, Bottega Mady è cresciuta, tanto da stare stretta negli spazi dove è cresciuta. Campisano ha, quindi, deciso di trasferire il laboratorio in un locale più grande, in Galleria Mancuso, sempre a Catanzaro. “L’intenzione è di incrementare una parte del lavoro che nel precedente locale era sacrificata, cioè la produzione di articoli a marchio Bottega Mady – spiega la pellettiera -. Ma tra i progetti che sto preparando c’è anche l’e-commerce”. Dalle sue mani nascono accessori e borse, ma acquistano anche nuova vita calzature e altri preziosi oggetti in pelle. “Ho investito sulla qualità del materiale e la personalizzazione del prodotto, uno degli aspetti più richiesti dai clienti quando mi propongono la realizzazione di un nuovo oggetto – conclude -. Vederli felici quando riesco a realizzarlo è la gioia più grande e mi ripaga di tutta la fatica”.

Immagini tratte dal profilo Facebook di Bottega Mady

Leggi anche: