Non c’è lusso senza pelletteria. I francesi di Corthay lanciano “un’avventurosa” collezione da uomo

La griffe francese Corthay ha lanciato una linea di prodotti in pelletteria per uomo ispirata ai personaggi dei romanzi di Jules Verne: “Il giro del mondo in ottanta giorni” e “Viaggio al centro della Terra”. La borsa Phileas è realizzata in pelle di coccodrillo e disponibile in tre colori: bianco, nero e marrone, anche se esiste una versione patinata che prevede anche altri toni. Il portafogli Otto è realizzato in due formati. La nuova linea amplia i prodotti di pelletteria della griffe francese che, pur essendo specializzata in calzature, già nel 2015 lanciò la borsa in pelle per computer e documenti Cyrus accanto alla quale viene ancora realizzata Steven, borsello finora creato con pelli esotiche ma ora riproposto anche in vitello.