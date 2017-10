Oggi a Seoul, settimana prossima a Mosca. Aimpes e la pelletteria italiana puntano a Oriente

Al Park Hyatt Hotel di Seoul, inizia oggi (per concludersi venerdì) la terza edizione di Mipel Showroom Leathergoods in Corea, sostenuta da Aimpes e IT-ICE. 12 i brand italiani presenti che attendono la visita delle principali catene di distribuzione coreane. La novità dell’iniziativa consiste nella riproposizione di un’area tendenze allestita con accessori selezionati ad-hoc, in un’ottica di continuità con Mipel e “con l’obiettivo di mettere in risalto il bello e ben fatto della pelletteria italiana” dicono da Aimpes. Esporranno in Corea: Bagolo, Claudia Firenze, Cmp Bags, Cromia, Kilesa, La Fille des Fleurs, Lexiapel, Lisa C, Lucrezia Kauffman, Marco Masi Milano, Plinio Visonà, Raro Atelier. Nel 2016 la Corea del Sud era all’ottavo posto nella classifica delle destinazioni dell’export italiano di pelletteria con un giro d’affari di 290 milioni di euro, in crescita del 3,6% sul 2015 Dal 24 al 27 ottobre, invece, la pelletteria tricolore si sposta a Mosca, per esporre a OBUV e proporsi a un mercato, quello russo, undicesimo nella graduatoria export 2016 (+13,59% sul 2015). La novità di OBUV, per le borse, sarà Sistema Italia, spazio dedicato ai brand esordienti o a chi è tornato ad esporre dopo 3 anni di assenza, ideato per promuovere incontri b2b. (mv)