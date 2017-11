Pellami pregiati per il progetto tutto al femminile di Red Soul Design e le sue borse “intelligenti”

Tre donne, un nuovo brand, e un investimento nei pellami pregiati. Nasce dal connubio di questi tre elementi la prima collezione di borse artigianali firmata Red Soul Design, marchio fondato dalla principessa Caterina Torlonia, dalla 23enne Flemina de Vito Piscitelli e da Rossella Troise. L’esordio sul palcoscenico della moda passa attraverso un unico modello di borsa, capace di ripiegarsi come una busta, proposto in tre taglie: baby, medium e large. Tutte dotate di una crossbody intercambiabile e di rifiniture in cotone, le borse Red Soul Design nascono da pelle di pitone certificata ma è stata pensata anche una loro versione in pellame liscio, nei colori più basici, disponibile intorno ai 450 euro. Una linea di borse “intelligenti”, spiegano le fondatrici, che la immaginano adatta “a una donna colta che apprezza la tradizione artigianale italiana e che guarda al futuro verso un mondo social, meno etichettato e più funzionale, con il coraggio di indossare no logo o nuovi brand, prendendo le distanze da quelli più stereotipati”.