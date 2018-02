Pelletteria, la “vulcanica creatività” di Amedeo Piccione incontra il know-how Cromia: nasce Tropicalia

Arriva Tropicalia, la collezione nata dalla collaborazione tra il marchio Cromia e il design italiano di Peech by Amedeo Piccione. La collezione comprende mini bag, pochette. piccola pelletteria e preziosi bangles realizzati in morbido vitello opaco. Ogni articolo è proposto in una sola variante di colore per sottolinearne il carattere unico e inconfondibile. “Siamo particolarmente soddisfatti del risultato ottenuto. Tropicalia è un progetto sensazionale. Amedeo Piccione è un vulcano di idee e collaborare con lui è stato davvero interessante” ha detto Sergio Sciamanna, amministratore unico di Laipe (Tolentino), pelletteria proprietaria del brand Cromia. Per Amedeo Piccione, “collaborare con Cromia è stata un’esperienza di crescita a livello personale, ma soprattutto per Peech. L’azienda ha infatti un know-how nella pelletteria che mi ha permesso di proiettarla in una dimensione non più solo bijoux e abbigliamento, ma anche dell’accessorio”. (mv)