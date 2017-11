Pelletteria e lusso: il 12 dicembre, a Parigi, Christie’s organizza l’asta dei sogni (c’è anche una Kelly di Elizabeth Taylor)

Il 12 dicembre 2017, Christie’s a Parigi metterà all’asta una serie di borse ultrarare con le quali prevede di battere il record europeo. Quello mondiale è stato ritoccato per il terzo anno consecutivo lo scorso maggio dalla stessa casa d’asta a Hong Kong con una Hermès Himalaya Birkin di coccodrillo bianco del Nilo tempestata di diamanti bianchi battuta a 380.000 dollari (circa 322.000 euro al cambio di oggi). Il 12 dicembre all’asta ci sarà una Hermès Himalaya Kelly di coccodrillo bianco del Nilo, ma senza diamanti che viene quotata tra 60.000 e 80.000 euro. Del lotto fa parte anche una Hermès Kelly appartenuta ad Elizabeth Taylor. Ma, a parte la sua ex proprietaria, è la grandezza che contraddistingue la borsa: è una Kelly 20 cm, dimensione intermedia, che la griffe ha smesso di produrre oltre 15 anni fa. All’asta andranno altri modelli Hermès, ma anche un gruppo di borsette usate in sfilata da Chanel tra le quali spicca un modello a forma di bambola Matryoska, della collezione autunno-inverno 2012. La borsa che, però, Christie’s sogna di battere all’asta è un’altra: una Bijoux Kelly, realizzata nella divisione di gioielleria di Hermès: “Una mini Kelly in oro massiccio con impresso un coccodrillo – dicono da Parigi -. Il manico è in oro e diamanti e può essere tolto e indossato come un braccialetto. Probabilmente bisognerà attendere il prossimo decennio per metterla all’asta: quando accadrà, batterà ogni record”. (mv)