La borsa da uomo non fa più scalpore, ma furore. La pelletteria maschile è un settore in grande crescita a livello internazionale. Lo sanno bene anche in Sapaf Atelier 1954, azienda fiorentina che, per la prima volta, ha partecipato come espositore a Pitti Uomo (dal 14 al 17 giugno 2022). “Abbiamo sempre fatto borse maschili…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI