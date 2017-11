Peugeot, la pelle ti fa bella: la casa automobilistica presenta Legend, collezione di accessori

Un tuffo nella storia secolare di Peugeot per disegnare la collezione di abbigliamento e accessori da abbinare alle bici della scuderia. Incluse borse e portafogli in pelle, per essere rider in linea con l’identità leonina del brand. La casa automobilistica francese ha presentato la sua ultima linea di biciclette urbane e, a proposito di strade, ha anche messo in vendita Peugeot Legend, collection dal prezzo accessibile che comprende borse, porta carte e cover per smartphone in pelle. Il team di creativi è stato assistito dal Museo Peugeot di Sochaux per ripercorrere, dal 1810 a oggi, l’evoluzione del design e dello stile della casa.