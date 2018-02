Rodo: +18% i conti 2017, grande ottimismo per il 2018, campagna estiva con Benedetta Barzini

Esercizio in crescita per Rodo, che guarda al 2018 con ottimismo, forte di un bilancio 2017 in crescita del 18%, per un valore superiore ai 15 milioni di euro. Un ottimismo derivato non solo dai numeri, ma anche dalle “buone vibrazioni” arrivate con il lancio della nuova campagna del brand marchigiano di borse e calzature, riservata alla collezione primavera-estate 2018. Protagonista Benedetta Barzini (nella foto), uno dei volti più significativi della moda internazionale degli anni Sessanta. Nelle quattro fotografie che compongono l’adv, la modella posa con alcune delle iconiche borse Rodo, tra cui l’esclusiva 60-16 Celebration Bag in nappa colorata. E proprio sulla manifattura di qualità proposta da Rodo, come l’intrecciato tanto apprezzato e senza tempo, il brand punterà per lanciare la linea invernale.