Stregati da Game of Thrones: i pellettieri belgi di Delvaux producono 1.810 accessori dedicati alla serie HBO

Ovviamente a tiratura limitata. Ovviamente di altissima gamma. I belgi di Delvaux, marchio di pelletteria, scendono nei campi di battaglia di Games of Thrones e lanciano un’inedita e sorprendente collezione. La dedicano alla nota serie prodotta da HBO, che quest’anno ha celebrato la sua settima stagione. In attesa dell’ottava, per la quale si dovrà attendere il 2019, i fan più fedeli potranno fare a gara per aggiudicarsi uno dei 1.810 accessori di pelletteria in vendita da pochi giorni. L’investimento richiesto è di un certo livello: le borse, infatti (tutte di piccole dimensioni) hanno un entry price di circa 5.800 dollari. Meno impegnativi (si fa per dire…) cinturini rimovibili e portachiavi: attorno ai 530 dollari.