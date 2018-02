Teramo, la pelletteria finalmente può sorridere: il numero di aziende torna ai livelli pre-crisi 

La pelletteria teramana mostra segnali di ripresa. Secondo lo studio della sezione locale di Casartigiani, analisi condotta sulla base di dati Unioncamere e Istat, le aziende per la fabbricazione e la confezione di articoli in pelle attualmente operanti in provincia di Teramo sono 1.317, un dato in ripresa rispetto al dimezzamento seguito al biennio di crisi post 2012. Ora invece si torna ai livelli pre-crisi, con numeri così distribuiti: Sant’Egidio alla Vibrata (137), Alba Adriatica (123), Corropoli (105), Martinsicuro (82), Campli (80), Sant’Omero (79) e Tortoreto (78). Nel corso del 2017 l’export di pelletteria in provincia di Teramo è cresciuto raggiungendo i circa 170 milioni di euro, contro i 115 del 2016. (art)