Apocalypse retail a Londra? Per molti, ma non per Harrods che vola e ringrazia i cinesi

La storia non si tocca. Harrods non perde il suo fascino. Lo scorso gennaio il luxury mall londinese ha chiuso l’ottavo esercizio con un incremento di fatturato e di utili. La svalutazione della sterlina è stata un ulteriore aiuto ai conti della Qatar Investment Authority, che dal 2010 possiede i grandi magazzini dopo averli acquistati da Mohammed Al Fayed per 1,5 miliardi di sterline. Nell’ultimo esercizio, quello datato 2016, Harrods ha superato i 2 miliardi di sterline (circa 2,24 miliardi di euro) di fatturato con un incremento del 23% rispetto al 2015. Secondo quanto riporta il Times, l’insegna ha dichiarato utili ante-imposte pari a 233,2 milioni di sterline (+38,8% sul 2015), mentre il risultato operativo è passato da 178 a 253 milioni. Secondo stime la società proprietaria avrebbe intascato un dividendo pari a 110 milioni: il 10% in più sull’anno prima. “Credo sia fenomenale il fatto che uno store così longevo continui a registrare risultati così positivi e con una sola location” ha dichiarato al Times il CFO John Edgar che prevede un altro anno di successi grazie al boom di turisti internazionali, in particolare provenienti dalla Cina. (mv)