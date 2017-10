Così lontani, così vicini: gli incassi di Selfridges a Londra e TSUM a Mosca volano grazie agli accessori

In Inghilterra scarpe e borse (oltre alla sterlina debole) fanno volare gli affari di Selfridges. In Russia TSUM spera di imitare il deparment store inglese ampliando l’offerta degli accessori. Selfridges ha chiuso il bilancio 2016/2017 con un incremento delle vendite del 16% a 1,6 miliardi di sterline, circa 1,8 miliardi di euro (Harrods ha superato i 2 miliardi di sterline). Il risultato operativo è cresciuto del 18% a 180 milioni di sterline (oltre 200 milioni di euro). Risultati ottenuti grazie alla spinta del reparto accessori, le cui vendite hanno brillato anche online. Complessivamente gli acquisti di borse e scarpe hanno superato le aspettative del grande magazzino inglese che sta ampliando gli spazi dedicati a scarpe e borse, per farli diventare, entro la prossima estate i più grandi al mondo. A Mosca, invece, il departement store TSUM, che vende 800 brand della moda e del lusso, festeggia 110 anni di storia e ha in programma di ampliare lo spazio dedicato alle calzature e implementare l’offerta di borse. Attualmente il fatturato degli accessori vale il 35% del giro d’affari. (mv)