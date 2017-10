I francesi di Chaussea alla conquista del retail italiano: 100 punti vendita entro il 2022

L’insegna calzaturiera francese Chaussea si appresta a sbarcare in Italia in grande stile. Dopo la Spagna, il retailer transalpino mira a conquistare il territorio italiano progettando di aprire 100 punti vendita entro il 2022 (700 assunzioni iniziali), per la maggior parte nei centri commerciali. Spazi di circa 1.000 metri quadri con un’offerta composta da 6 private label da donna (il 50% delle vendite), altrettanti per l’uomo e per il bambino. Il primo negozio italiano di Chaussea è stato inaugurato a Busnago (Milano), nel centro commerciale Globo. Il secondo opening è in programma il 9 novembre nel centro Universo Commerciale di Silvi Marina (Teramo), il terzo il 22 novembre a Bussolengo (Verona). Chaussea si rifornisce di calzature per il 60% in Asia, in particolare in Cina, ma anche in Europa, conta oltre 380 negozi in Europa, più di 3.000 dipendenti. 30 milioni di paia vendute all’anno, per un fatturato di 500 milioni di euro.