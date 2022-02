I piani di investimenti dei brand offrono due indicazioni, a proposito di distribuzione. La moda punta sul retail fisico e anticipa il ritorno dello shopping turistico. Nei prossimi mesi Versace programma di aprire poco meno di 100 negozi. E anche Ralph Lauren intende inaugurare 90 store. “Retail is not dead. Boring retail is dead” (non…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI