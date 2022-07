Le 3 cose da sapere sul trend degli accessori nei department store

Il peso della sneaker. La difficoltà di offrire il giusto mix nell’offerta di pelletteria. La sostenibilità che non interessa più di tanto ai giovani nel momento dell’acquisto. Sono i tre aspetti che emergono dallo studio sul mondo dei fashion mall condotto da IADS (International Association of Department Store) in collaborazione con la società di consulenza NellyRodi. La quota di entrate della pelletteria sugli incassi totali dei mall associati IADS è passata dal 10% del 2019 all’8% del 2021, mostrando una sorta di controtendenza al trend generalizzato del comparto. Lusso e lusso accessibile (36%) e prodotti di fascia media (33%) sono le categorie più vendute. Nella calzatura, nello stesso periodo, la quota delle scarpe sportive (sneaker, running, tennis) è rimasta stabile al 6%.

Il trend degli accessori nei department store

La sfida dei department store è quella di attirare la clientela locale, in particolare le generazioni più giovani. Per farlo, devono creare il giusto mix tra brand di nicchia e tendenza e marchi affermati che generano grandi volumi di vendita. Secondo IADS, questa è una sfida complessa soprattutto nella pelletteria, dove è consistente il peso di marchi globali e consolidati. Sebbene le vendite online siano triplicate dal 2019 al 2021 passando dal 2% al 6% dell’attività della categoria, sottolinea IADS, queste non sono riuscite a compensare i mancati incassi causati dall’assenza dei clienti stranieri. Quindi, scegliere in modo accurato i marchi di nicchia diventa fondamentale. “Un’altra opzione consiste nel collaborare direttamente con i brand per presentare prodotti esclusivi” si legge nello studio riportato da Fashion Network.

Il peso della sneaker

Sul versante delle calzature, le sneaker rappresentano una sicurezza anche in questi anni di pandemia. Le vendite sono stabili, con un leggero aumento nel 2020. Quindi, accanto ai giganti del settore i department store offrono prodotti di marchi più ricercati. E, allo stesso tempo, cercano “di collaborare con venditori terzi di modelli di fascia alta e da collezione” afferma IADS.

La sostenibilità

Nel contrastato rapporto tra sostenibilità e generazione IADS specifica che nelle categorie pelletteria e calzature non è un argomento che attira i giovani. Infatti, la domanda di prodotti sostenibili è ancora bassa e proviene principalmente da clienti di età compresa tra 25 e 35 anni. (mv)

Nella foto Shutterstock, Galeries Lafayette di Parigi (associate IADS)

