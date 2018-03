Retail USA: Macy’s torna a sorridere e prevede di crescere nel 2018, Nordstrom (forse) ce la fa

Macy’s, che da tempo soffriva, ha frenato la discesa annunciando un incremento maggiore del previsto delle vendite nel quarto trimestre ipotizzando un possibile ritorno al segno più per il 2018: tra lo 0 e l’1%. Meglio di niente. Nel quarto trimestre i ricavi sono cresciuti dell’1,8%, a 8,67 miliardi di dollari (7,05 miliardi di euro), in linea con le previsioni, mentre l’utile per azione è superiore: 2,82 dollari rispetto a 2,71. Intanto, la ristrutturazione di Macy’s prosegue: a gennaio sono stati chiusi 11 punti vendita che si sommano agli oltre 100 già alienati. Sempre sotto stretta osservazione dal mercato e dai suoi soci è, invece, Nordstrom dopo che la famiglia omonima ha fatto marcia indietro sulla cessione annunciata a giugno e sospesa a ottobre. Secondo Reuters, il piano di rilancio dell’azienda e l’accordo con le banche di investimento è pronto e potrebbe essere presentato prima di diffondere i risultati del quarto trimestre 2017. Un obiettivo ambizioso per una corsa contro il tempo che non convince molti analisti. (mv)