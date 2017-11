Retail USA: Neiman Marcus ritrova il sorriso. “Benissimo l’online, bene calzatura e pelletteria”

“All’interno di un panorama molto difficile, abbiamo registrato la prima crescita degli ultimi due anni” sintetizza Karen Katz. Il presidente e ceo del gruppo Neiman Marcus valuta così i risultati del primo trimestre fiscale (chiuso il 28 ottobre): ricavi per 1,12 miliardi (+4,2%) con perdite per 26,2 milioni, che Katz attribuisce ai premi di produzione pagati per la crescita del business. “Si tratta di una combinazione tra il miglioramento dell’online, raddoppiato, e la stabilizzazione dei servizi in negozio, su cui lavoriamo da 18 mesi, col potenziamento dei servizi personalizzati”, in quello che il ceo ha definito la strategia del “digital first”. Katz si è dichiarato particolarmente entusiasta dei risultati degli accessori: “Da troppo tempo non ne potevamo discutere, ma anche le vendite di borse e scarpe vanno bene. Il prodotto da uomo, che ha conosciuto un’impennata l’anno scorso, ha retto, con in testa la calzatura”. (pt)