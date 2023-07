Sono iniziati i saldi estivi: quanto spenderanno gli italiani?

Sono iniziati oggi, giovedì 6 luglio, i saldi estivi. Secondo Confcommercio, la spesa media procapite sarà di 95 euro. Per CNA sarà invece tra 150 e 160 euro. Mentre Bain & Co. si spinge fino a 176 euro. Un budget che sarà occupato in gran parte dagli acquisti di moda, tra abbigliamento e accessori. I negozianti sperano quanto meno di ricevere un po’ di liquidità visto che i mesi primaverili sono stati caratterizzati dal maltempo, con un forte calo dello shopping. La marginalità resta a rischio.

Sono iniziati i saldi estivi

Per la prima volta i saldi partono lo stesso giorno in tutte le regioni con l’eccezione della provincia autonoma di Bolzano (al via il 14). Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno, per l’acquisto di capi scontati, ogni famiglia spenderà in media 213 euro – pari a 95 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. “Ci aspettiamo una crescita delle vendite di circa il 5% rispetto al 2022”, afferma il presidente di Federazione Moda Italia, Giulio Felloni.

La previsione di CNA

L’indagine condotta da CNA Commercio e Turismo alza i valori e prevede una spesa tra i 150 e i 160 euro a consumatore. I commercianti temono, però, che gli italiani compreranno meno sia in volume che in valore per risparmiare in vista di un inverno “duro” dal punto di vista del costo della vita. Ma anche per destinare la propria liquidità alle vacanze. Sempre secondo la stessa indagine, riportata da Ansa, i saldi non riusciranno a ribaltare l’andamento negativo delle vendite di abbigliamento estivo, in particolare negli esercizi commerciali tradizionali.

Bain & Co: 176 euro

“Oltre un italiano su quattro spenderà di più rispetto all’anno precedente, tendenza comune per uomini e donne, e particolarmente accentuata nelle generazioni più giovani. Il budget medio previsto si attesta sui 176 euro. L’abbigliamento, come sempre, la farà da padrone (82%)”, commenta Andrea Petronio (Bain & Company). Secondo la quarta edizione dell’Holiday Shopping Outlook (elaborato da Bain in collaborazione con Toluna), l’81% degli intervistati spenderà come (o poco più) quanto investito nel 2022 (fonte Fashion Network). (mv)

