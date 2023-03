Alla Paris Fashion Week (27 febbraio – 7 marzo) tutti hanno una sorpresa. Courrèges abbandona la plastica per la pelle. Dior porta in passerella “una spettacolare gonna di pelle punteggiata da un intero giardino di fiori di pelle tridimensionali” (cit. Vanessa Friedmann del New York Times). Il giapponese Undercover veste le modelle con pantaloni attillati…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI