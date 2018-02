La Donna alla London Fashion Week: pelle lucida, scarpe a punta, cintura sopra il cappotto

Siamo agli sgoccioli della settimana della moda londinese: oggi e domani gli ultimi défilé sotto il Big Ben, ma i maggiori trend presentati nelle collezioni Moda Donna sono già emersi. Dopo le sfilate di New York, si riconferma anche a Londra l’utilizzo della pelle lucida, verniciata, increspata (si vedano le proposte di Zadig & Voltaire, Simone Rocha, Gareth Pugh). Il materiale è messo al centro dell’attenzione e valorizzato nella sua unicità, sia nell’abbigliamento che in accessori e scarpe, grazie anche alla scelta di colori accesi, primo tra tutti il rosso. Tra le calzature i modelli che vanno per la maggiore sono stivali alti sopra il ginocchio, stivaletti alla caviglia con punta affusolata, sneaker e flat che prediligono la comodità casual all’eleganza del tacco. Per quanto riguarda gli accessori, torna in auge l’uso femminile della cintura, molto spesso sopra cappotto o pelliccia. (mvg)