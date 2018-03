Paris Fashion Week: da Off-White a Rick Owens, la pelle tra anni ’80, eccentricità e classicità

Si alternano giorno dopo giorno le maison in una Paris Fashion Week sempre più all’insegna degli anni ’80 (ma non solo). Continua la proposta di stivali alti fin sopra il ginocchio, guanti lunghi in pelle e abiti con taglio 80’s dove i pellami (spesso esotici) sono mossi in pieghe e plissé, come nel mix di pitone e tessuto proposto da Off-White (foto a destra). Thight high boots in pellami di vari colori hanno sfilato anche sulla passerella di Isabel Marant che ha presentato giacche in cavallino (foto a sinistra), calzature e borse con frange da cowgirl. Scintillii argentei, pelle lucida in abbinamento a trasparenze hanno invece caratterizzato il fashion show Balmain. Shearling voluminosi, mix di tweed e pelle, colli di pelliccia e tanta pelle nera è apparsa invece nella più classica presentazione Loewe. Hanno stupito, come al solito, le creazioni eccentriche di Rick Owens, come le scarpe dal tacco nascosto e tomaia fatta di fasce di pelle a circondare il piede fino alla caviglia (foto al centro).