Paris Fashion Week: spopola il pitone. Lanvin, Rochas e Dries van Noten a tutto colore su pellami esotici

Continuano le sfilate parigine e ogni giorno non mancano sorprese e interessanti novità. Pelle in colori sgargianti hanno regnato sulla passerella di Lanvin: giacche e pantaloni arancioni, borse gialle, verde smeraldo, bluette o fucsia, scarpe pitonate blu elettrico o rosse. Il pitone ha fatto da protagonista, insieme al glitter nel fashion show Rochas, anche in abbinamento, per pelletteria e calzatura; e pellami esotici sono apparsi anche nella sfilata Dries van Noten. Ha giocato con stravaganza nell’abbinare materiali sintetici e pelle, invece, Maison Margiela, usando le trasparenze del nylon e colori accesi, il giallo su tutti. Atmosfere più dark, con un ampio uso di pelle nera, hanno caratterizzato le presentazioni degli stilisti emergenti: ampie giacche e marsupi a spalla per Lemaire, lunghi abiti in pelle total black per Yang Li.