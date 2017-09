Pelle e ancora pelle alle sfilate di Parigi: le proposte di Isabel Marant, Balmain e Chloé

“Vorrei la pelle nera”, potrebbero cantare molti stilisti che stanno presentando le loro collezioni spring/summerr 18 alla Paris Fashion Week. Sia Isabel Marant che Balmain hanno, infatti, proposto un total black leather. Nel primo caso (foto a sinistra) hanno fatto colpo gli abiti asimmetrici con spallina a sbuffo, mentre chez Balmain (dove di solito non manca mai abbondanza di pelle) si è notato molto utilizzo di vernice e pelle lucida ( foto a destra), con un fascino da Bond-girl un po’ anni ’80. Molto più colore per il défilé firmato Chloé con borsine, anche doppie (foto al centro), unite da tanti anelli e stivaletti allacciati a punta, composti da strisce di pelle, anche in pitone variopinto. Per quanto riguarda le scarpe, si impongono con forza (come nelle sfilate di Milano) i thigh high boots in pelle bianca o nera. Sia ai piedi delle modelle Balmain che Unravel: l’altezza fino alla coscia dona a chi li indossa (e se lo può permettere) grande sensualità.