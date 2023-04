Bastano la maggiore perizia nei piani di produzione e la riduzione dei volumi di invenduto per dire che si è green? Già, perché pare che il fast fashion abbia trovato in queste argomentazioni la ragione della propria sostenibilità. A chi li associa a tonnellate di t-shirt finite in discarica prima ancora di essere vendute, i…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI