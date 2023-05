Ancora acquisizioni: Gemata si prende la maggioranza di Costa

Una volta di più, le acquisizioni dimostrano di essere una dinamica trasversale a ogni segmento della filiera, da monte a valle. In questo trend si inserisce a pieno titolo anche il comparto della tecnologia conciaria. Ultimo caso: quello di Gemata (azienda leader nella fornitura di macchinari industriali per la rifinizione della pelle) che ha completato l’operazione di ingresso nella maggioranza di Costa, azienda attiva nello sviluppo di impianti specializzati nel trattamento della pelle per automotive e industria dell’imbottito.

Gemata si prende la maggioranza di Costa

L’operazione nasce nel cuore della provincia vicentina e, come si legge in una nota, “punta ad aumentare il valore che già le due aziende portano al mercato, in termini di competenze tecnologiche e soluzioni innovative”. Ma anche “di servizio e assistenza nei settori in cui operano, in particolare la rifinizione e nobilitazione delle pelli e dei tessuti tecnici”.

Obiettivi e indipendenza

Innovazione, sostenibilità, ottimizzazione dei costi operativi e del servizio postvendita sono solo alcuni degli obiettivi dell’operazione. Gemata e Costa, all’interno di un progetto strategico comune, “continueranno ad operare sul mercato con il proprio marchio e ognuna con i propri prodotti. Ma insieme potranno offrire competenze tecniche maggiorate alla clientela e naturalmente più soluzioni per la rifinizione delle pelli”.

