Verso il digital made in Italy o, se vogliamo, verso un made in Italy digitale. Quale futuro della manifattura italiana con il dirompente ingresso della digitalizzazione? Il marchio made in Italy serve per attirare i clienti, va bene: ma poi? Alcuni giovani imprenditori hanno risposto al quesito durante “Destination Italy”, panel dell’evento Pow Wow –…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI