La startup Future Fashion si apre alla conceria

Future Fashion libera la moda. La startup marchigiana, ramo d’azienda del brand calzaturiero DIS (Design Italian Shoes), continua a ottenere apprezzamenti e riconoscimenti. L’ultimo in ordine temporale arriva da Riva del Garda, dove ha vinto la prima edizione dell’Innovation Village Retail di Expo Riva Schuh, il progetto di scouting per individuare le migliori startup in ambito retail calzaturiero. E ora le piattaforme e le proposte di Future Fashion preparano l’approccio al mondo della concia grazie a un configuratore 3D che potrebbe cambiare il modo di offrire e vendere le pelli.

Il successo a Expo Riva Schuh

“Il debutto dell’Innovation Village ha favorito l’incontro tra startup, veloci e innovative per definizione, e aziende più tradizionali del settore della moda e della calzatura – spiega Carpineti, fondatore e CEO di Future Fashion (nella foto, da FB) -. Per noi questa nuova iniziativa si è rivelata un’ottima opportunità per farci conoscere, nonché per validare la nostra idea innovativa e la sua utilità per il settore grazie a un confronto diretto con espositori e buyer. Molti hanno dimostrato interesse verso la nostra attività e ci hanno dato la possibilità di considerare utili spunti di miglioramento del nostro prodotto”.

L’offerta 3D

Future Fashion è una startup marchigiana che ha come obiettivo quello di trasformare qualsiasi business in 3D. Lo fa grazie a un team di esperti che ottimizza l’utilizzo di questa tecnologia in ottica web, creando un’esperienza d’acquisto nuova e integrabile in tutti i sistemi software aziendali. L’azienda nasce dall’esperienza e dal successo di DIS (Design Italian Shoes), il brand calzaturiero lanciato nel 2017 da Carpineti. La novità introdotta da DIS, poi esportata dalla scarpa in altri settori da Future Fashion, è il configuratore 3D. Con questo azienda e cliente possono sviluppare le calzature, con possibilità di personalizzazione infinite in termini di design e uso dei materiali. La tecnologia permette di mandare in produzione ciò che serve, senza stock e senza sprechi. Future Fashion offre soluzioni per la realtà aumentata, MTOSuite, marketing in 3D, virtual store.

L’ingresso in conceria

Tra i nuovi settori che la startup approccia vi è anche la concia. “Il nostro configuratore 3D è particolarmente versatile, come dimostrano i progetti realizzati in ambiti anche molto differenti tra loro – spiega Carpineti -. Nel caso delle concerie abbiamo sviluppato la possibilità di inserire un prodotto con una gamma di personalizzazioni (lavorazioni, colorazioni, effetti, ndr). In questo modo è possibile proporre il prodotto di partenza, presente fisicamente e quindi a disposizione anche al tatto, e poi attraverso il configuratore applicare a questo il layer desiderato. Così da far vedere subito, in tre dimensioni e in altissima definizione, il risultato finale“.

