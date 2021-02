Lectra acquisisce Gerber Technology per 300 milioni complessivi

Lectra, gruppo francese della tecnologia, ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale e dei diritti di voto di Gerber Technology. Si tratta di un’azienda statunitense che sviluppa software e hardware per diversi settori industriali, tra cui quelli della moda, dell’arredamento e dell’automotive. L’operazione prevede l’acquisizione di tutte le azioni da parte di Lectra per una cifra di 175 milioni di euro. Alla somma in denaro Lectra aggiunge la cessione di 5 milioni di propri titoli ad AIPCF VI LG Funding, affiliata di American Industrial Partners che è l’unico azionista di Gerber Technology. Ciò significa che il valore complessivo dell’operazione è, in base al prezzo di chiusura delle azioni di Lectra il 5 febbraio 2021, di circa 300 milioni di euro.

La strategia di Lectra

“L’acquisizione permetterà a Lectra di completare la sua posizione di mercato e continuare a migliorare la propria offerta basata sulla tecnologia Industry 4.0. Ciò consentirà ai propri clienti di aumentare la produttività e redditività delle loro operazioni – spiega la società francese -. L’attuale clima economico incerto e le sfide senza precedenti che la moda, l’automotive e l’arredamento affrontano a causa della pandemia rendono per le aziende fondamentale trasformarsi, digitalizzare e ottimizzare le loro operazioni”. Il via libera definitivo all’operazione arriverà con le autorità di controllo. La società statunitense porta in dote oltre 50 anni di esperienza e clienti in 134 Paesi nel mondo.

Il commento di Gerber Technology

“È stato un onore guidare la trasformazione della società e creare un sistema efficiente e completo – afferma il CEO Mohit Uberoi -. Con Lectra condividiamo una lunga storia di innovazione e un eccellente servizio clienti che, uniti, creeranno un servizio ancora più forte per fornire le migliori soluzioni tecnologiche e servizi ai nostri clienti in tutto il mondo”. (art)

Immagine tratta da gerbertechnology.com

Leggi anche: