Nike e Hogan in testa, a seguire Gucci, Fendi, Vuitton e Ferragamo. Agli italiani piace fare shopping online, ma finiscono per comprare fake

In vetta alla classifica ci sono i prodotti del marchio Nike. Sul secondo gradino del podio compaiono le calzature Hogan, mentre al quinto (dopo gli orologi Rolex e gli occhiali Ray Ban) le collezioni Gucci. La parte alta della graduatoria, poi, è all’insegna dell’alto di gamma italiano e internazionale; la successione dal sesto al nono posto, stando a quanto riporta il Tempo, è nell’ordine: Fendi, Moncler, Vuitton e Ferragamo. Peccato che la classifica fotografi non tanto la gerarchia dei desideri degli italiani, ma quelli in particolar modo catturati dal mercato del falso online. Lo sostiene una ricerca condotta per Confesercenti da Ref Ricerche su un campione di studio rappresentato dalle 140.000 denunce registrate in Italia per frodi informatiche nel 2015 e su una survey su consumatori e imprese commerciali. Dall’indagine risulta che i settori maggiormente colpiti sono moda ed elettronica. L’80% dei siti di e-commerce, inoltre, ha in catalogo merce contraffatta, mentre un cliente su quattro compra almeno una volta un prodotto contraffatto. Il giro d’affare annuo del falso online in Italia si attesterebbe intorno ai 700 milioni di euro.