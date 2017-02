Lo stile a Lineapelle92 si chiama News from the future! L’artigianalità convive col “soft high tech”: la tecnologia valorizza la materia

“News from the future!” è lo slogan che sintetizza le tendenze di Lineapelle92. Un futuro che si respira tra i padiglioni della fiera, in corso a Fieramilano Rho, nella presentazione dei prodotti per la stagione estiva 2018. Uno sguardo moderno sviluppato attraverso l’utilizzo massiccio della tecnologia, applicata per valorizzare i materiali senza stravolgerli o renderli freddi: una soft high tech, insomma. Nelle pelli crackle ai duble face e gli accoppiati insoliti (con reti e plissé e pizzi), dal naplak agli effetti 3D, dai siliconi laserati agli intrecci naturali con corde. La stagione estiva richiama freschezza, luce e colore: anche nelle cerniere in plastica, nelle fibbie e i bottoni in resine multicolor, nelle catene lavorate in oro e argento, nelle perle per accessori. L’alta tecnologia convive con l’artigianalità: pellami dipinti, spazzolati e graffiati a mano, finiture dei tacchi personalizzate e uniche. Dice il Comitato Moda Lineapelle: “Sarà una stagione colorata in cui i toni tenui del pastello ritornano e nella loro versione più nuova tendono a crome un po’ tech. Raccontano luci moderne e contemporanee in particolare nel gioco di armonie che creano incrociandosi alle altre tonalità della stagione”. Il Trend Book è in vendita al Padiglione 13 presso l’Area Trend (Corsia A e Z) oppure può essere acquistato accedendo all’e-shop del portale lineapelle-fair.com (http://www.lineapelle-fair.it/it/moda/trend-book). Le tendenze individuate dal Comitato Moda sono esposte attraverso la selezione di 2.000 campioni nelle Aree Trend. La principale è situata all’ingresso del Padiglione 13, le altre due si trovano al 9 (corsia U) e al 22 (corsia T).