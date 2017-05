Tutto pronto per rilevare Dior. LVMH presenta l’offerta, mentre negli USA non si riesce a sconfiggere My Other Bag

LVMH ha presentato l’offerta per rilevare Dior. Il gigante francese del lusso prevede di acquisire l’azienda Christian Dior Couture, controllata al 100% della holding Christian Dior SA, per 6,5 miliardi di euro. Parallelamente, Semyrhamis, società della famiglia Arnault, che controlla il 74% di Christian Dior SA, ha depositato ad AMF (la Consob francese) il progetto di offerta pubblica semplificata con il rimborso di tutte le quote di minoranza. Il Cda di Dior ha raccomandato agli azionisti di aderire all’offerta. Nel frattempo, LVMH continua il contenzioso americano che la vede in “guerra” con My Other Bag, brand di accessori con base a Los Angeles che utilizza design parodistici delle maggiori aziende del lusso applicandoli su modelli in tela che costano “non oltre 60 dollari”. Il caso sta facendo discutere perché Vuitton ha già visto respinta (l’anno scorso) la richiesta di protezione del suo trademark da una corte distrettuale di New York e non accetta la richiesta di risarcimento avanzata da My Other Bag, pari a un milione di dollari. (pt/mv)